Obradovic: Oyuncularım maçı umursamadı - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Obradovic: Oyuncularım maçı umursamadı

Obradovic: Oyuncularım maçı umursamadı

Başantrenörü , farklı yenilgisi sonrası oyuncularına yüklenip, "Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün 'de oynamayı istemeyen, maçı umursamayan oyuncularım vardı, bunu bençte izlemek çok kötüydü" dedi.

'nde 'e 94-65 mağlup olan 'nun başantrenörü , kötü mücadele ettiklerini söyledi.

Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının performansını eleştirerek, "Real Madrid oyunu ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol etti. Maçı kolay şekilde domine ettiler. Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün 'de oynamayı istemeyen, maçı umursamayan oyuncularım vardı, bunu bençte izlemek çok kötüydü." dedi.

"KENDİNİZE SAYGINIZ YOKSA, TARAFTARLARA OLSUN!"

Yenilgide kendisinin de sorumluluğu olduğunu vurgulayan Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yıldır buradayım. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Taraftarlar, bu akşamki tabloyu hak etmiyor. Hepimizin sınırları vardır, sınırların sonuna gidersek olabilir ama bazı dakikalardan sonra pes ederseniz bu çok kötü. Çok üzgünüm. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz. Son molada da oyunculara 'kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarınıza bunu gösterin' dedim."

"EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEK GÜCÜMÜZ YOK"

Her zaman oyuncularının yanında olacağını kaydeden Obradovic, "Onlar benim oyuncularım ve kulübe çok şey kattılar. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.

LASO: ÇOK SAĞLAM OYNADIK

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise genel olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Ribauntlarda, paslarda çok iyiydik. 40 dakika boyunca sağlam oynadık. Çok mutluyuz. Bir galibiyet bir galibiyettir. Önümüzde daha maçlar var." ifadelerini kullandı.

  1. 20.02.2020
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