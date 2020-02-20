Obradovic: Oyuncularım maçı umursamadı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, farklı Real Madrid yenilgisi sonrası oyuncularına yüklenip, "Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün EuroLeague'de oynamayı istemeyen, maçı umursamayan oyuncularım vardı, bunu bençte izlemek çok kötüydü" dedi.
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e 94-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, kötü mücadele ettiklerini söyledi.
Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının performansını eleştirerek, "Real Madrid oyunu ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol etti. Maçı kolay şekilde domine ettiler. Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün EuroLeague'de oynamayı istemeyen, maçı umursamayan oyuncularım vardı, bunu bençte izlemek çok kötüydü." dedi.
"KENDİNİZE SAYGINIZ YOKSA, TARAFTARLARA OLSUN!"
Yenilgide kendisinin de sorumluluğu olduğunu vurgulayan Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü:
"7 yıldır buradayım. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Taraftarlar, bu akşamki tabloyu hak etmiyor. Hepimizin sınırları vardır, sınırların sonuna gidersek olabilir ama bazı dakikalardan sonra pes ederseniz bu çok kötü. Çok üzgünüm. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz. Son molada da oyunculara 'kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarınıza bunu gösterin' dedim."
"EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEK GÜCÜMÜZ YOK"
Her zaman oyuncularının yanında olacağını kaydeden Obradovic, "Onlar benim oyuncularım ve kulübe çok şey kattılar. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.
LASO: ÇOK SAĞLAM OYNADIK
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise genel olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Ribauntlarda, paslarda çok iyiydik. 40 dakika boyunca sağlam oynadık. Çok mutluyuz. Bir galibiyet bir galibiyettir. Önümüzde daha maçlar var." ifadelerini kullandı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Obradovic: Oyuncularım maçı umursamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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