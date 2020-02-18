Basketbol Şampiyonlar Ligi'den Türk takımları eşleşti! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Basketbol Şampiyonlar Ligi'den Türk takımları eşleşti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'den Türk takımları eşleşti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'den Türk takımları eşleşti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, kura çekimi sonucu, temsilcilerimiz ve  birbirlerine rakip oldu. Bir diğer Türk ekibi  ise Çekya'dan Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Mies şehrinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda , bir diğer Türk ekibi ile eşleşirken, ise Çekya ekibi Nymburk ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Türk Telekom, grubunu lider bitirdiği için bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde iki galibiyet alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Son 16 turunda ilk maçlar 3 Mart 2020 tarihinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

(İsrail) - Peristeri ()
Zaragoza () - Lietkabelis (Litvanya)
Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma
Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta
(İspanya) - (Belçika)
(İtalya) - (İspanya)
JDA Dijon (Fransa) - (Rusya)
AEK (Yunanistan) - ()
Öte yandan, kura çekiminde olası eşleşmeleri de netleşti. Muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya) / Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)
Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma / AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)
Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta / JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)
Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan) / Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)

  1. 18.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'den Türk takımları eşleşti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN