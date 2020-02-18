Doğuş Balbay'dan Avrupa Şampiyonası mesajı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, yaptığı açıklamada, iki maçı da ciddiye almaları gerektiğini belirterek, "Birbirinden önemli iki maç. İsveç'e daha önce deplasmanda kağıt üzerinde üstün olmamıza rağmen kaybetmiştik. O yüzden maçlara ciddiyetle hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR"

"Güzel bir ekibimiz var." ifadesini kullanan Doğuş, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Birbirini tanıyan, birbiriyle oynayan arkadaşlarımız var. O yüzden güzel birliktelik olacak. Kısa dönemi çok iyi geçirip iki maça da yüzde 100'ümüzle hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu. Doğuş, NBA'de forma giyen oyuncuların milli takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili soruya, "Tabii ki hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Yerlerini doldurmak kolay değil. Fakat şu anki mevcut kadro da gayet iyi. Belki bazı tecrübe eksikliklerimiz olabilir ama sonuçta sonuna kadar mücadele eden, Türk Milli Takımı'nın formasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan oyuncular var. O yüzden onlar da ellerinden geleni yapacaklardır." yanıtını verdi. Başkent seyircisinin milli takımı her zaman desteklediğine değinen Doğuş, "Burada oynadığımız maçlarda bize her zaman ekstra güç verdiler. Salonu tıklım tıklım doldurup bizim motive olmamıza, daha enerjik oynamamıza yardımcı oldular. Bizi Hollanda maçında da destekleyeceklerine şüphemiz yok. Güzel bir enerji yakalayıp burada hep birlikte zafer kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"LARKİN MİLLİ TAKIMA KATILDIĞI İÇİN MUTLUYUZ"

Doğuş, A Milli Takım'a davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkarılan Shane Larkin'in ay-yıldızlı ekibe ilerleyen zamanda önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'ten takım arkadaşı Larkin'e ilişkin Doğuş, "Larkin'in ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında nasıl bir karakter, profesyonel olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden Türk Milli Takımı ve Türk basketboluna katkısı tabii ki inanılmaz seviyede olacaktır. O yüzden biz de milli takımımıza katıldığı için mutluyuz." ifadelerini kullandı.