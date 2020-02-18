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18 Şubat 2020, Salı
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12 Dev Adam maçının hazırlıklarını sürdürdü

12 Dev Adam Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Cuma günü ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, mücadelenin oynanacağı Spor Salonu'nda başantrenör yönetimindeki antrenmanlarda savunma ve hücum setleri üzerine çalıştığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda ile karşılaşacak.

  1. 18.02.2020
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