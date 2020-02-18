12 Dev Adam Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde Hollanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, mücadelenin oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmanlarda milli takımın savunma ve hücum setleri üzerine çalıştığı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.
- 18.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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