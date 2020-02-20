A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Basket Erkek Milli A Milli Basketbol Takımı evinde Hollanda'yı konuk edecek!

A maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

elemeleri'nde A , ilk maçında evinde 'yı konuk edecek. Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.

, Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın 'da ile karşılaşacak , 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Hollanda'yı ağırlayacak.

'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar , Çekya, ve 'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. Hollanda, Hırvatistan ve ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:

Yarın:

Türkiye-Hollanda

24 Şubat:

İsveç-Türkiye

26 Kasım:

Hırvatistan-Türkiye

29 Kasım:

Hollanda-Türkiye

19 Şubat 2021:

Türkiye-İsveç

22 Şubat 2021:

Türkiye-Hırvatistan

  1. 20.02.2020
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