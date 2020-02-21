Türkiye 65-72 Hollanda | MAÇ SONUCU

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.



Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10'u Charlon Kloff'tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.



İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof'un 3'lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.



Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof'un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.



Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof'un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.

1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 17-18 HOLLANDA

2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 38-41 HOLLANDA

3. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 54-54 HOLLANDA

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 65-71 HOLLANDA



Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



MEHMETÇİK TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU



Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu "Mehmetçik Tribünü" oluşturuldu. Tribünde bin 600 er ve erbaş maçı takip etti.

ELEMELERİN FORMATI

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:

Türkiye 65-71 Hollanda

24 Şubat:

İsveç-Türkiye

26 Kasım:

Hırvatistan-Türkiye

29 Kasım:

Hollanda-Türkiye

19 Şubat 2021:

Türkiye-İsveç

22 Şubat 2021:

Türkiye-Hırvatistan