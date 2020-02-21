Millilerin FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ndeki maç saatleri belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Kanada'da, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın oynanacağı maçların saatleri belli oldu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Kanada'da, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oynanacağı maçların saatleri belli oldu. Milliler, Kanada'nın Victoria kentinde yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alırken, aynı ülkede gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de, 4 ayrı şehirde; Kanada, Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.
Kanada'da oynanacak A ve B gruplarının maç programı şu şekilde:
24 Haziran 2020 (23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 02.05 Yunanistan - Kanada (A Grubu)
TSİ 05.35 Uruguay - Türkiye (B Grubu)
25 Haziran 2020 (24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 02.05 Kanada - Çin (A Grubu)
TSİ 05.35 Türkiye - Çekya (B Grubu)
26 Haziran 2020 (25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece)
TSİ 02.05 Çin - Yunanistan (A Grubu)
TSİ 05.35 Çekya - Uruguay (B Grubu)
Elemelerde 27 Haziran'da yarı finaller, 28 Haziran'da ise final maçı oynanacak. Bu maçların saatleri daha sonra duyurulacak.
Öte yandan, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bu akşam 20.00'de Hollanda ile 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ise TSİ 22.00'de deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Millilerin FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ndeki maç saatleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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