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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Larkin kadrodan çıkarıldı

Larkin kadrodan çıkarıldı

Türk vatandaşlığına geçen , sakatlığı nedeniyle A çıkartıldı.

Türk vatandaşlığına geçen , sakatlığı nedeniyle A çıkartıldı. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ve 'le karşılaşacak.
  1. 15.2.2020
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