Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin aday kadrodan çıkarıldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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aday kadrodan çıkarıldı

Shane Larkin aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Erken Takımı'nın yeni isimlerinden A 'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Son dakika haberine göre; Larkin, 10 gün boyunca forma giyemeyecek. Başarılı basketbolcu 13 Şubat 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ve yeni kimliğine ulaşmasından sadece dakikalar sonra Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti. Yıldız basketbolcu, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında oynayamayacak.

Son dakika haberine göre; A 'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada;

"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Türkiye Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi." denildi.

HOLLANDA VE İSVEÇ MAÇINDA YOK

Shane Larkin, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında forma şansı bulamayacak.

Shane Larkin resmen Türk oldu! Kimlik...

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 15:06
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