Shane Larkin aday kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberine göre; A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada;

"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi." denildi.

HOLLANDA VE İSVEÇ MAÇINDA YOK

Shane Larkin, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında forma şansı bulamayacak.