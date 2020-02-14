Shane Larkin aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Erken Basketbol Takımı'nın yeni isimlerinden Shane Larkin A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Son dakika haberine göre; Larkin, 10 gün boyunca forma giyemeyecek. Başarılı basketbolcu 13 Şubat 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ve yeni kimliğine ulaşmasından sadece dakikalar sonra Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti. Yıldız basketbolcu, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında oynayamayacak.
Son dakika haberine göre; A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada;
"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi." denildi.
HOLLANDA VE İSVEÇ MAÇINDA YOK
Shane Larkin, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında forma şansı bulamayacak.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 15:06
- Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin aday kadrodan çıkarıldı
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emin gec bile kaldk.seve seve
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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