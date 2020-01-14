Efes’in konuğu Milano

THY Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, 19. hafta mücadelesinde Milano'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Maç öncesi temsilcimizin 15, İtalyan ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.