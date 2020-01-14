Efes’in konuğu Milano - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Efes’in konuğu

Efes’in konuğu Milano

Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda 'yı deviren , 19. hafta mücadelesinde 'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda 'yı deviren , 19. hafta mücadelesinde 'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Maç öncesi temsilcimizin 15, İtalyan ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

  1. 14.1.2020
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