Efes’in konuğu Milano
THY Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, 19. hafta mücadelesinde Milano'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, 19. hafta mücadelesinde Milano'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Maç öncesi temsilcimizin 15, İtalyan ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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