Süpersin Efes!

Turkısh Airlines Euroelague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 99- 79'luk skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.