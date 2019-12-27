Süpersin Efes!
THY Euroleague’de harika bir sezon geçiren Anadolu Efes, evinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi’yi yenip 16’ncı maçında 13’üncü zaferini aldı.
Turkısh Airlines Euroelague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 99- 79'luk skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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