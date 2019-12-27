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27 Aralık 2019, Cuma
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Süpersin Efes!

Euroleague’de harika bir sezon geçiren , evinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi’yi yenip 16’ncı maçında 13’üncü zaferini aldı.

Turkısh Airlines Euroelague'in 16. haftasında temsilcimiz , Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX 'i 99- 79'luk skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

  1. 27.12.2019
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