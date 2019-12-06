MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler THY EuroLeague Haberleri MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU | : 77-102

MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes

, 'nin 12. haftasında deplasmanda 'nın takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu. Lacivert beyazlılarda ABD'li yıldız 8/9 saha içi isabetiyle 24 sayı attı ve galibiyetin mimarı oldu. Sırp gard 13 sayı, 9 asistle oynarken kenardan gelerek 9/9 saha içi isabetiyle 18 sayılık katkı yaptı.

'nde temsilcimiz , deplasmanda Baskonia'yı 102-77 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.

Üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan maçında 49 sayıyla THY Avrupa Ligi rekoru kıran bu maçta da 8/9 saha içi isabet rakamıyla oynadı ve 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.

kenardan gelerek 9/9 saha içi isabet rakamıyla 18 sayı atarken 13 sayı, 9 asistle oynadı.

7. yenilgisini alan Baskonia'da 20 sayı atan Tornike Shengelia'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Anadolu Efes takım halinde %78 ile ikilik, %46 ile üçlük attı.

İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası tam gaz sürüyor: Son kurbanı Baskonia

Baskonia 77-102 Anadolu Efes | Maç sonucu
Baskonia 16-26 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu
Baskonia 35-55 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu
Baskonia 53-76 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu

  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 00:58
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