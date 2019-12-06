MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu. Lacivert beyazlılarda ABD'li yıldız Shane Larkin 8/9 saha içi isabetiyle 24 sayı attı ve galibiyetin mimarı oldu. Sırp gard Vasilije Micic 13 sayı, 9 asistle oynarken Sertaç Şanlı kenardan gelerek 9/9 saha içi isabetiyle 18 sayılık katkı yaptı.
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 102-77 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.
Üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan Bayern Münih maçında 49 sayıyla THY Avrupa Ligi rekoru kıran Shane Larkin bu maçta da 8/9 saha içi isabet rakamıyla oynadı ve 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.
Sertaç Şanlı kenardan gelerek 9/9 saha içi isabet rakamıyla 18 sayı atarken Vasilije Micic 13 sayı, 9 asistle oynadı.
7. yenilgisini alan Baskonia'da 20 sayı atan Tornike Shengelia'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.
Anadolu Efes takım halinde %78 ile ikilik, %46 ile üçlük attı.
İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.
Baskonia 77-102 Anadolu Efes | Maç sonucu
Baskonia 16-26 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu
Baskonia 35-55 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu
Baskonia 53-76 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 00:58
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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