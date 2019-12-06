MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria: 77-102 Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 102-77 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.

Üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan Bayern Münih maçında 49 sayıyla THY Avrupa Ligi rekoru kıran Shane Larkin bu maçta da 8/9 saha içi isabet rakamıyla oynadı ve 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.

Sertaç Şanlı kenardan gelerek 9/9 saha içi isabet rakamıyla 18 sayı atarken Vasilije Micic 13 sayı, 9 asistle oynadı.

7. yenilgisini alan Baskonia'da 20 sayı atan Tornike Shengelia'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Anadolu Efes takım halinde %78 ile ikilik, %46 ile üçlük attı.

İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.