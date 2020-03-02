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02 Mart 2020, Pazartesi
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"Safları sıklaştır"

"Safları sıklaştır"

Terim, "Böyle günlerde iktidarı, muhalefeti aynı dili konuşmalı. Başka yok. Hamzaoğlu: Bu vatan bizim, sahip çıkalım" dedi.

Teknik Direktörü ve 'nin hocası maç sonu röportajına birlikte geldi. İkili şehitlerimiz için başsağlığı dileyerek 'birlik' mesajı verdiler. Fatih Terim, "Bizi bugün mazur görün. Kritiği de siz yapın. Maç oynandı bitti. Bir taraf kazandı bir taraf kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasından yanayım. Safları sıklaştırma zananı. Tam o zamandır bu zaman. kamuoyu çok çabuk birleşerek o renklisi bu renklisi herkes aynı dili konuştu. Umarım ülkede herkes aynı dili konuşur. Artık öyle bir yerdeyiz. Muhalefeti, iktidarı ortak bir dile kavuşmalı. Başka bir yok" diye konuştu. Hamza Hamzaoğlu da, "Hocamızın söylediği gibi Galatasaray kazandı tebrik ediyorum. Sonuç önemsiz. Acımız büyük. Şehitlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Hep zor günlerde bir araya geliyoruz artık iyi günlerde de bir arada olmalıyız. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN MESAJI AÇIK"
Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarları da överek, "Geçtiğimiz hafta 20 yıl sonra deplasmanda elde edilen galibiyetine rağmen, oyuncuları tribünlere çağırmak yerine sadece şehitlerimize odaklandılar. Verilen mesaj açık" diye konuştu.

TRİBÜNLER ŞEHİTLERİMİZE AĞLADI
İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz G.Saray maçında anıldı. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Takımlar seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, pankartlar açtı. Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

  1. 2.3.2020
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