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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 3 oyuncu için ayrı önemi var

3 oyuncu için ayrı önemi var

3 oyuncu için ayrı önemi var

'da herkes şampiyonluk havasına girmiş durumda... Sarı-kırmızılı kulübe sezon başında gelen , ve sezon başında kazanılan 'yla kariyerlerinde ilk kez kupa kaldırdılar. Galatasaray'da şimdiye kadar hiç kupa zaferi görmeyen üç isim var: Andone, Taylan ve Şener... Onlar da ilk kupalarına erişmeyi çok istiyor.

'da herkes şampiyonluk havasına girmiş durumda... Sarı-kırmızılı kulübe sezon başında gelen , ve sezon başında kazanılan 'yla kariyerlerinde ilk kez kupa kaldırdılar. Galatasaray'da şimdiye kadar hiç kupa zaferi görmeyen üç isim var: Andone, Taylan ve Şener... Onlar da ilk kupalarına erişmeyi çok istiyor.

  1. 28.2.2020
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