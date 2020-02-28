3 oyuncu için ayrı önemi var

Galatasaray'da herkes şampiyonluk havasına girmiş durumda... Sarı-kırmızılı kulübe sezon başında gelen Adem Büyük, Okan Kocuk ve sezon başında kazanılan Süper Kupa'yla kariyerlerinde ilk kez kupa kaldırdılar. Galatasaray'da şimdiye kadar hiç kupa zaferi görmeyen üç isim var: Andone, Taylan ve Şener... Onlar da ilk kupalarına erişmeyi çok istiyor.