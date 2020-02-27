F.Bahçe derbisinin formaları açık artırmada! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray F.Bahçe derbisinin formaları açık artırmada!

F.Bahçe derbisinin formaları açık artırmada!

F.Bahçe derbisinin formaları açık artırmada!

Kulübü, 'de 20 yıl sonra kazandıkları derbisinde giyilen formaların açık artırmayla satışa çıkarıldığını açıkladı. Formalarda futbolcuların imzalarının da yer aldığı ifade edildi.

'in 23. haftasında 'yi 3-1 yenerek 'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son veren , tarihi maçta giyilen formaları açık artırmayla satışa çıkardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde merkezli MatchWornShirt.com firmasıyla yeni bir iş birliğine imza attı.

İş birliği çerçevesinde takımımızın oynayacağı çeşitli maçlarda oyuncularımızın sahada giydiği ve maç sonrası imzaladıkları formaları MatchWornShirt.com web sitesi üzerinden açık artırmayla satışa çıkacak ve her bir forma için en yüksek teklifi yapan taraftarlarımız bu eşsiz koleksiyon parçalarına sahip olma şansı yakalayacak.

Galatasaray ve MatchWornShirt.com arasında gerçekleştirilen bu iş birliği ile kulübümüz yine bir ilke imza atarak maç formalarını bir koleksiyon ürünü olarak dijital bir platformda satışa sunan 'deki ilk kulüp oldu.

MatchWornShirt.com, futbol takımlarının maçlarda giyilmiş ve maç sonrası futbolcular tarafından imzalanmış formalarının usulüyle satışa çıkarıldığı bir online platformdur. Özellikle , Bundesliga, Eredivisie ve Serie A takımlarıyla gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle ön plana çıkan MatchWornShirt.com, güncel olarak 7 farklı ülkede aktif faaliyet göstermektedir. Ulaşılması oldukça güç olan bu özel koleksiyon parçalarını taraftarlar için erişilebilir hale getiren MatchWornShirt.com, sahadaki heyecanı dijital ortamda taraftarlarımızın önüne getirmektedir.

MatchWornShirt.com platformunda ilk olarak geçtiğimiz Pazar günü oynanan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığımız Fenerbahçe-Galatasaray maçının formaları açık artırmayla satışa çıktı. Taraftarlarımız bu maçta oyuncularımızın sahada terlettikleri ve maç sonrası sıcağı sıcağına imzaladıkları formalarını satın almak için açık artırmaya katılma şansına erişecek.

Açık artırmaya katılmak oldukça kolay. Taraftarlarımız, hemen şimdi www.matchwornshirt.com/club/galatasaray adresinden ilgili sayfaya erişebilir ve siteye kayıt olduktan sonra katılmak istedikleri her bir formanın açık artırmasına tekliflerini tek bir tıkla yapabilirler.

  1. 27.02.2020
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