Belhanda'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak hareket! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Belhanda'dan olay hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak hareket!

Belhanda'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak hareket!

Tüm 'nin gözlerini çevirdiği maçta , 'nda 'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan Younes maç sonunda 'Ağlama' işareti yaptı.

, 'nda 'yi , Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek uzun süredir devam eden galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray'da 84. dakikada ikinci sarı kartla görerek oyun dışında kalan Younes , Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir hareket yaptı. Faslı yıldız, maç sonunda stadyumu terkederken 'Ağlama' işareti yaptı.

  1. 23.02.2020
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