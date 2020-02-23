Belhanda'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak hareket!
Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği maçta Galatasaray, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan Younes Belhanda maç sonunda 'Ağlama' işareti yaptı.
Galatasaray, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek uzun süredir devam eden galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray'da 84. dakikada ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes Belhanda, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir hareket yaptı. Faslı yıldız, maç sonunda stadyumu terkederken 'Ağlama' işareti yaptı.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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