Belhanda'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak hareket!

Galatasaray, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek uzun süredir devam eden galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray'da 84. dakikada ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes Belhanda, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir hareket yaptı. Faslı yıldız, maç sonunda stadyumu terkederken 'Ağlama' işareti yaptı.