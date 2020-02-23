Galatasaray kazandı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürdü. Galatasaray, 21 yıllık hasrete son verdi ve Kadıköy'de 22 maç sonra kazandı! 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanan Aslan, 45 puanla zirve ortağı oldu. Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray son olarak Aralık 1999'da Kadıköy'de galip gelmişti. Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından sosyal medya yıkıldı.