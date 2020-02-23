Galatasaray kazandı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürdü. Galatasaray, 21 yıllık hasrete son verdi ve Kadıköy'de 22 maç sonra kazandı! 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanan Aslan, 45 puanla zirve ortağı oldu. Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray son olarak Aralık 1999'da Kadıköy'de galip gelmişti. Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından sosyal medya yıkıldı.
23 Şubat 2020 Pazar 21:36
Güncelleme: 23.02.2020 21:51
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 21 yıl sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada RyanDonk, 80. dakikada RadamelFalcao(penaltı) ve 90+7'deOnyekuru atarken Fenerbahçe'nin sayısını 21. dakikada penaltıdan MaxKruse kaydetti.
Galatasaray 22 Aralık 1999'da 2-1 kazandığı maçta sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti. Fenerbahçe'de Ersun Yanal 66. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Maçın 84. dakikasında yaşanan gerilim sonrası Galatasaraylı Belhanda ve Fenerbahçeli Deniz Türüç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.