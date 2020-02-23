Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Golden sonra...

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"

Oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Terim, "Oyuncularıma soyunma odasında teşekkür ettim, tebrik ettim. Kendilerine ne söylendiyse, ne istendiyse 100 dakika bunu gösterdiler. 3 puanı oynarak aldık, hem de iyi oynayarak aldık.Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun" dedi.