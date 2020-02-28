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28 Şubat 2020, Cuma
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Neden geç açıldı?

Neden geç açıldı?

İkinci yarıda çıkış halinde olan maçının kritik isimlerinden Jean Michael Seri geç performans tutmasının nedenini açıkladı.

'da sezon başı hazırlık kampına katılmamasının zorluğunu yaşadığını belirten başarılı futbolcu, "Takıma geç katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Devre arası kampı bana çok iyi geldi. Daha da iyi olacağım" dedi.

  1. 28.2.2020
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