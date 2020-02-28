Neden geç açıldı?

Galatasaray'da sezon başı hazırlık kampına katılmamasının zorluğunu yaşadığını belirten başarılı futbolcu, "Takıma geç katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Devre arası kampı bana çok iyi geldi. Daha da iyi olacağım" dedi.