Şehitler anıldı, Linnes'in eşi Elisabeth Haugen gözyaşlarına hakim olamadı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Şehitler anıldı, 'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

Şehitler anıldı, Martin Linnes'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı!

'in 24. haftasında oynanan - maçı öncesinde Stadyumu'nda, 'de şehit düşen kahraman askerlerimizin isminin tek tek okundu, taraftarlar ise "Burada" diye bağırdı. Yaşanan o anlar esnasında 'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi Stadyumu'nda, 'nin şehrinde şehit düşen kahraman askerlerimizin ismi tek tek anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise anonsa karşılık "Burada" diyerek yanıt verdi.

Yaşanan o anlar esnasında tribünde bulunan 'in eşi , gözyaşlarına hakim olamadı.

  1. 01.03.2020
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