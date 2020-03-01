Şehitler anıldı, Martin Linnes'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı!
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimizin isminin tek tek okundu, taraftarlar ise "Burada" diye bağırdı. Yaşanan o anlar esnasında Martin Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda, Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen kahraman askerlerimizin ismi tek tek anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise anonsa karşılık "Burada" diyerek yanıt verdi.
Yaşanan o anlar esnasında tribünde bulunan Martin Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen, gözyaşlarına hakim olamadı.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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