İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
22 Şubat 2020 Cumartesi 19:17
Güncelleme: 01.03.2020 22:09
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. Günün açılış mücadelesinde Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Falcao (2) ve Donk'un golleriyle 3-0 mağlup etti.