İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...