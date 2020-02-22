İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (24. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (24. hafta)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

22 Şubat 2020 Cumartesi 19:17 Güncelleme: 01.03.2020 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. Günün açılış mücadelesinde Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta

Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta

Günün kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Falcao (2) ve Donk'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 24. hafta

18- Kayserispor 16 PUAN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN