Biletler karaborsada
Galatasaray'ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy'de alınan galibiyet sonrasında sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maç için yönetim kurulu, kombine devir sınırını kaldırması büyük bir hareketlenmeyi getirdi.
Galatasaray'ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy'de alınan galibiyet sonrasında sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maç için yönetim kurulu, kombine devir sınırını kaldırması büyük bir hareketlenmeyi getirdi. Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düştü.
- 28.2.2020
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