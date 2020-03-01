Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Radamel Falcao golleryle maça damga vurdu. Kolombiyalı golcünün bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...
Radamel Falcao golleriyle lige damga vurmaya devam ediyor... Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü, Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsarak son 6 maçta 7 gole ulaştı ve kalitesini konuşturdu. Radamel Falcao'nun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte sosyal medyada Radamel Falcao tepkileri...