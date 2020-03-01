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01 Mart 2020, Pazar
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Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Radamel Falcao golleryle maça damga vurdu. Kolombiyalı golcünün bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...

1 Mart 2020 Pazar 20:51
Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!

Radamel Falcao golleriyle lige damga vurmaya devam ediyor... Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü, Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsarak son 6 maçta 7 gole ulaştı ve kalitesini konuşturdu. Radamel Falcao'nun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada Radamel Falcao tepkileri...

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Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
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