Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!

Radamel Falcao golleriyle lige damga vurmaya devam ediyor... Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü, Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsarak son 6 maçta 7 gole ulaştı ve kalitesini konuşturdu. Radamel Falcao'nun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada Radamel Falcao tepkileri...