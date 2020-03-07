Vedat Muriqi'den Galatasaray yanıtı! "İki kulüp..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den G.Saray yanıtı! "İki kulüp..."

'den yanıtı! "İki kulüp..."

Vedat Muriqi'den Galatasaray yanıtı! "İki kulüp..."

Geçtiğimiz sezon yaz döneminde hem 'nin hem de 'ın büyük savaş verdiği ve sonunda sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmayı başardığı , verdiği bir röportajda yaşadığı transfer sürecini değerlendirdi.

'nin ezeli rakibi ile büyük bir rekabet sonrası 'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı , bir kaç haftalık suskunluğunu, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Antalyaspor ve yarı finalinde Trabzonspor'a karşı oynadığı mücadele bozmuştu.

Zorlu bir süreci sonrasında sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı oyuncu Hürriyet'e verdiği röportajda soruları yanıtladı. Yaşadığı zorlu transfer sürecini anlatan oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelen teklif sürecini de değerlendirdi. Kosovalı golcünün eşi de röportajda kendisine eşlik etti.

İki büyük kulübün teklifi sonrası nasıl bir süreç yaşadıkları sorulan Muriqi ailesi şöyle yanıt verdi...

Edibe Muriqi: Sürece tatilde denk geldik. Vedat çok sık İstanbul'a gidip geldi, çok yıprandı. Otele geçiyoruz TV'de 'Vedat bunu dedi.' Halbuki alakası yok. Herkes kafasına göre bir şeyler dedi. Otelde çalışanlar bile 'Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?' diye soruyordu. 'Vallahi bilmiyorum' diyordu. Kararsız bir aşamaydı.

Vedat Muriqi: İki büyük kulüp bir futbolcuyu istiyorsa böyle olması normaldi. Bu süreçlerin anormale kaçtığını düşünenler vardı. Ben öyle düşünmüyorum.

EDIBE MURIQI: "ÇİĞ ETLE BESLEDİN Mİ? DİYE MESAJLAR GELİYOR"

Muriqi'nin golleri sonrasında "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" gibi mesajlar geliyordu diyen Edibe Muriqi "Bir maçta golü kaydettim. Paylaştım ve "Çiğ etle besliyorum" dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ 'çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da 'beslemişsin' ya da 'beslememişsin' diyorlar performansa göre. Vedat'a da mesaj atıyorlar, "Abla sürekli paylaşsın" diyerek. Vedat "Biraz daha dikkatli paylaşım yap" diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. "Geldiğiniz yere geri dönün" gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. "Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz" gibi mesajlar var." dedi.

  1. 07.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriqi'den Galatasaray yanıtı! "İki kulüp..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN