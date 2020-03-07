Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! 16'lık Ömer Faruk Beyaz...
Süper Lig'in 25. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A Takım'ın 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı! İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.
Kaynak; İHA
ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?
Ömer Faruk Beyaz 29 Ağustos 2003 İstanbul Bağcılar doğumlu. 2013 yılında Fenerbahçe alt yapısına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz 2018 yılında profesyonel yapıldı. Sarı-Lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
U14 takımında 32 maçta 34 gol, U15 takımında 18 maçta 16 gol, U17'de 25 maçta 13 gol, ve U19'da bu sezon 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Ömer Faruk Beyaz ayrıca 35 kez milli takımın değişik yaş gruplarında forma şansı buldu.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 15:45
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! 16'lık Ömer Faruk Beyaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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