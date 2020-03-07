Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''

Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurmuştu. Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarından Ömer Faruk Beyaz'ın Denizlispor maçıda kadroda yer alması beklenirken, bu haber taraftarda büyük coşkuyla karşılandı.

7 Mart 2020 Cumartesi 16:08 Güncelleme: 07.03.2020 16:08
Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ın Denizlispor maçında kadroda olacağı iddia edildi. Genç yıldız adayının süre bulma ihtimali Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
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