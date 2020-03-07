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Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurmuştu. Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarından Ömer Faruk Beyaz'ın Denizlispor maçıda kadroda yer alması beklenirken, bu haber taraftarda büyük coşkuyla karşılandı.
7 Mart 2020 Cumartesi 16:08
Güncelleme: 07.03.2020 16:08
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Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ın Denizlispor maçında kadroda olacağı iddia edildi. Genç yıldız adayının süre bulma ihtimali Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.