Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurmuştu. Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarından Ömer Faruk Beyaz'ın Denizlispor maçıda kadroda yer alması beklenirken, bu haber taraftarda büyük coşkuyla karşılandı.