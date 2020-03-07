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07 Mart 2020, Cumartesi
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'de son aday ! Menajeri ile görüşüldü

Fenerbahçe'de son aday Zlatko Dalic! Menajeri ile görüşüldü

Hoca adaylarını Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia olarak belirleyen Fener yönetimi, Hırvatistan’ın başında olan ile de dirsek temasına geçti.

yönetimi 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hıvatistan Teknik Direktörü olduğu ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR
Takvim'in haberine göre; Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia görüşen F.Bahçe, Hırvat hocanın menajeri ile de temasa geçti. sonrası takımın başına geçmesi teklif edildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ...
Eğer Dalic ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.

YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR
F.Bahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.

  1. 07.03.2020
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