Fenerbahçe'de son aday Zlatko Dalic! Menajeri ile görüşüldü
Hoca adaylarını Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia olarak belirleyen Fener yönetimi, Hırvatistan’ın başında olan Zlatko Dalic ile de dirsek temasına geçti.
Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hıvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR
Takvim'in haberine göre; Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia görüşen F.Bahçe, Hırvat hocanın menajeri ile de temasa geçti. EURO 2020 sonrası takımın başına geçmesi teklif edildi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ...
Eğer Dalic ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.
YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR
F.Bahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.
- 07.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de son aday Zlatko Dalic! Menajeri ile görüşüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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