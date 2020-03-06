Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç para yağdıracak...
Süper Lig'de 24 hafta sonuna gelinirken topladığı 39 puanla 7. Sırada kendine yer bulabilen Fenerbahçe özellikle sezonun ikinci yarısında beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken, Galatasaray karşısında 20 yıllık Kadıköy'de kaybetmeme serisi de son buldu. Teknik direktör Ersun Yanal takımdan ayrıldı, ligdeki kayıpların ardından kupada da Trabzonspor mağlubiyeti yaşandı. Sadece saha içi değil, saha dışında da başı dertte olan Fenerbahçe'de mali problemler de baş gösteriyor... Ekonomik sorunları halletmek isteyen yönetimin elinde ise oyuncu satışından başka bir seçenek neredeyse kalmadı. Bu bağlamda kadrodaki en değerli oyuncu konumunda bulunan Vedat Muriqi için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Özellikle sezonun ikinci yarısını beklentilerin çok altında sürdüren Fenerbahçe ise 39 puanla 7. sırada yer alıyor… Kâbus gibi bir ikinci yarı geçiren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray karşısında yakaladığı 20 maçlık Kadıköy galibiyeti serisine de 3-1 mağlup olarak son verirken basketbolda da aynı rakibine karşı aynı kaderi yaşadı.
Yaşanan saha içi problemlerin yanında, saha dışında da büyük bir çıkmaz içine giren Fenerbahçe için bir yazı kaleme alan Tahir Kum, yazısında "Aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe'de sadece bir ay içinde ödenmesi gereken nakit miktar 800 milyon lira civarında." ifadelerini kullanmıştı…