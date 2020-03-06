Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç para yağdıracak...

Süper Lig'de 24 hafta sonuna gelinirken topladığı 39 puanla 7. Sırada kendine yer bulabilen Fenerbahçe özellikle sezonun ikinci yarısında beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken, Galatasaray karşısında 20 yıllık Kadıköy'de kaybetmeme serisi de son buldu. Teknik direktör Ersun Yanal takımdan ayrıldı, ligdeki kayıpların ardından kupada da Trabzonspor mağlubiyeti yaşandı. Sadece saha içi değil, saha dışında da başı dertte olan Fenerbahçe'de mali problemler de baş gösteriyor... Ekonomik sorunları halletmek isteyen yönetimin elinde ise oyuncu satışından başka bir seçenek neredeyse kalmadı. Bu bağlamda kadrodaki en değerli oyuncu konumunda bulunan Vedat Muriqi için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)