Fenerbahçe'nin başı saha dışında da dertte!

Fenerbahçe'de son günlerde işler pek yolunda gitmiyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra 3-1 ile boyun eğen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bir derbiyi daha kaybetmişti. Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile de yol ayrımına giden Fenerbahçe'de sıkıntılar yalnızca saha içinde değil. Sarı-lacivertli camianın başı saha dışı mali problemlerle de dertte. İşte detaylar...
5 Mart 2020 Perşembe 12:14
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Fenerbahçe'de durum vahim... Gelecek de pek umut verici görünmüyor. Sarı lacivertlilerde vaziyet 'deve' misali... Kulübün her bir tarafı eğri-büğrü... Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Kum'un o yazısı...
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Sıkıntı; ne 'teknik' ne de 'takım' kadrosuyla sınırlı. Sıkıntı büyük... Sıkıntının da 'büyüğü' kulübün kötü yönetilmesi. Başkanın tutumu, davranışı... Yönetimin yetersizliği, beceriksizliği...
Futbolcu kadrosu demoralize olmuş durumda. Takımı ayağı kaldıracak abi yok. Emre küskün, moralsiz. Millette kaptan Muslera, Burak Yılmaz, Sosa... Sende Ozan!
ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR "800 MİLYON LİRA!" Yabancıların her biri ayrı telden çalıyor. Kruse desen, adam başka âlemlerde geziyor. Yerli - yabancı kaynaşması neredeyse sıfır. Geçen hafta Samandıra'dan birkaç örnekle durumu izah etmeye çalışmıştık. Dahası da var. Ama şimdilik pas geçiyoruz. Şimdi tüm bu sorunlara mart ayında kapıda bekleyen yüklü ödeme eklenmiş durumda. Aldığım bilgi, sadece bir ay içinde ödenmesi gereken nakit miktar 800 milyon lira civarındaymış.
CAS'ta ve FIFA'da bekleyen ve karar aşamasında yaklaşan dosyalar var... Anlayacağınız içeride olduğu gibi dışarıdaki dosyalar da sıkıntılı. TFF Kulüp Lisans Kurulu bu sezon adına son sözü mayısta söyleyecek. Ucunda yaptırım tehlikesi var.