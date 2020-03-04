Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi ile sürdü. Bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma Ersun Yanal'ın da Fenerbahçe'nin başında çıktığı son maçtı. Kadro tercihleri ile sürekli eleştirilen Yanal, bu kez de Tolga Ciğerci'yi ilk 11'de sahaya sürmesiyle eleştiri oklarının hedefi olurken maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. İşte yaşananlar...