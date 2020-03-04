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Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi ile sürdü. Bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma Ersun Yanal'ın da Fenerbahçe'nin başında çıktığı son maçtı. Kadro tercihleri ile sürekli eleştirilen Yanal, bu kez de Tolga Ciğerci'yi ilk 11'de sahaya sürmesiyle eleştiri oklarının hedefi olurken maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. İşte yaşananlar...
4 Mart 2020 Çarşamba 11:30
Güncelleme: 04.03.2020 11:33
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Fenerbahçe'de yaşanan üstüste kayıplar dün de Trabzonspor karşısında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde de sürdü...
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Akyazı'da karşılaşan iki ezeli rakibin mücadelesinde ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken goller ikinci yarıda geldi.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ikinci yarısında Sörloth ve Novak'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe'nin tek golünü ise Kosovalı forvet Vedat Muriç kaydetti ve mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Karadeniz ekibi rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu.
Öte yandan yarı final mücadelesi, Fenerbahçe cephesi için ayrı bir anlam da taşıyordu... Sarı-lacivertliler de 1.5 sezonluk serüveninin ardından son kez takımın başında kenardaydı. Geçtiğimiz pazar günü ayrılacağı resmen açıklanan tecrübeli teknik adam, mücadele sonrasında Fenerbahçe camiasına veda etti.