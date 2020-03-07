Vedat Muriç oynamak istediği ligi açıkladı

Sezon başında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı Vedat Muriç, tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanmıştı. Gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, aynı zamanda Avrupa'nın dev takımlarının da transfer listelerini süslüyor... Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Hürriyet'e verdikleri röportajda, özel hayatlarının yanı sıra gündemden düşmeyen transfer iddiaları hakkında da ipuçları paylaştı.

Türkiye ve Fenerbahçe'deki yaşantıları ile ilgili konuşan Edibe Muriç, "Çok fazla yabancılık çekmiyoruz. Dil bildiğimiz için burası da bizim memleketimiz gibi bir yandan. Ben zaten Türkiye'de okudum daha hakimim buraya. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyormuşuz gibi. Bizim memlekette pek fazla taraftar yok, yani futbola meraklı değiller. Ama Türkiye'de çok fazla özellikle Fenerbahçe'de çok fazla hissettiriyorlar sevgilerini. Başka taraftardan da mesaj geliyor. 'Bu takımı tutuyoruz ama sizi çok seviyoruz' diye, bu çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok sahiplendiler bizi" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç ise, "Eşim hiçbir zaman 'yapamam, edemem, gelemem' demedi sağ olsun. Bazen görüyoruz futbolcuların bazıları eşi gelmek istemediği için çok iyi transferleri reddediyorlar. Edibe sağ olsun hep yanımda oldu" şeklinde konuştu.

"BUNDESLIGA'DA OYNAMAK İSTERİM"

"Hangi ülkeye transfer olmak istersiniz?" sorusuna samimi ifadelerle cevap veren Muriç şunları söyledi:

İngiltere ile Türkiye arasında büyük bir tempo farkı olduğu için nasıl olur emin değilim. Ancak Bundesliga'da oynamak tabii isterim ama şu an aklım sadece Fenerbahçe'de başarıya odaklanmakta.

Sosyal medyadaki eleştirilere de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyayı çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama etkileniliyor. Ben bu mesleği kutsal görüyorum. 'Baskı başarıya iter.' Doğru ama çok zor. Var gücümle bu camia için, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak için elimden geleni yapacağım" dedi.