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Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Zek Murat Göle, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Cuma günü duyurduğu antrenman bilgilerinde sürpriz bir gelişmeye yer verildi. İşte detaylar...

7 Mart 2020 Cumartesi 09:59 Güncelleme: 07.03.2020 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





