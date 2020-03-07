Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Zek Murat Göle, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Cuma günü duyurduğu antrenman bilgilerinde sürpriz bir gelişmeye yer verildi. İşte detaylar...
7 Mart 2020 Cumartesi 09:59
Güncelleme: 07.03.2020 10:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bilindiği üzere Emre Belözoğlu'nun A lisansına rağmen, TFF'ye futbolcu olarak tescil edildiği için antrenörlük görevi yapamıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Emre'nin esame listesinde görevli yazılabilmesi için antrenör sözleşmesinin bulunması gerekiyor.
2002'de Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına pro-lisans hakkı tanındığı açıklanmıştı, Emre Belözoğlu o takımda görev yaptığı için pro-lisans almıştı.
Dünkü idmanda Fenerbahçe kulübü, "Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman" ifadesi kullanılırken dün yapılan idman için "Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman" ifadeleri kullanıldı.