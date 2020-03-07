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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 1 puanı uzatmalarda kurtardı!

2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

'in 25. haftasında , Ülker Stadyumu'nda 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada 'in 90+2'de attığı golle Denizlispor karşısında 1 puanı kurtardı.

'in 25. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçe, 'ın golüyle 1-0 öne geçti.

45. dakikada Denizlispor, Murawski'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 75. dakikasında deplasman ekibi, Mustafa Yumlu'nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip 90+2. dakikada 'in golüyle eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40'a çıkarırken, Denizlispor 28 puana yükseldi.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 22:04
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