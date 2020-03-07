Fenerbahçe 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada Serdar Aziz'in 90+2'de attığı golle Denizlispor karşısında 1 puanı kurtardı.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
45. dakikada Denizlispor, Murawski'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 75. dakikasında deplasman ekibi, Mustafa Yumlu'nun ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.
Sarı-lacivertli ekip 90+2. dakikada Serdar Aziz'in golüyle eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40'a çıkarırken, Denizlispor 28 puana yükseldi.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 22:04
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Yorum
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