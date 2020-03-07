Fenerbahçe'de kabus sürüyor! Hasret 6 maça çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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'de kabus sürüyor! Hasret 6 maça çıktı

Fenerbahçe'de kabus sürüyor! Hasret 6 maça çıktı

'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan adeta kabusu yaşıyor. 25. haftada Denizlispor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte galibiyet hasreti 6 maça yükselirken, lider ile puan farkı 12'ye çıktı.

'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlarla zirve yarışından kopan 'ye bir şok da Denizlispor'dan geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, konuk ettiği Denizlispor karşısında 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla 'ın lider ile arasındaki puan farkı 12'ye çıktı.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye de rüzgar gibi bir giriş yapmıştı.

18. haftada FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i de 2-0 yenerek zirve yarışının en önemli adaylarından biri olduğunu göstermişti.

Ancak 2-1'lik mağlubiyetiyle her şey bir anda tersine döndü. Ardından gelen beraberliği ise sarı-lacivertli ekibe büyük yara verdi.

Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Sarı Kanaryalar, ezeli rakibi 'a 3-1 yenildi ve 'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.

ERSUN YANAL DÖNEMİ BİTTİ

Galatasaray yenilgisiyle birlikte koltuğu sallanan teknik direktör , beraberliğinin ardından karşılıklı olarak takımla yollarını ayırdı ve kupada oynanan Trabzonspor maçında yönetim isteğiyle takımla son maçına çıktı.

Son olarak Denizlispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 23:03
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