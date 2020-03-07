Fenerbahçe'de kabus sürüyor! Hasret 6 maça çıktı
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe adeta kabusu yaşıyor. 25. haftada Denizlispor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte galibiyet hasreti 6 maça yükselirken, lider Başakşehir ile puan farkı 12'ye çıktı.
Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlarla zirve yarışından kopan Fenerbahçe'ye bir şok da Denizlispor'dan geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, konuk ettiği Denizlispor karşısında 1 puanı kurtardı.
Bu sonuçla Sarı Kanaryalar'ın lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 12'ye çıktı.
GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI!
Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye de rüzgar gibi bir giriş yapmıştı.
18. haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i de 2-0 yenerek zirve yarışının en önemli adaylarından biri olduğunu göstermişti.
Ancak 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle her şey bir anda tersine döndü. Ardından gelen Alanyaspor beraberliği ise sarı-lacivertli ekibe büyük yara verdi.
Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Sarı Kanaryalar, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi ve Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.
ERSUN YANAL DÖNEMİ BİTTİ
Galatasaray yenilgisiyle birlikte koltuğu sallanan teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor beraberliğinin ardından karşılıklı olarak takımla yollarını ayırdı ve kupada oynanan Trabzonspor maçında yönetim isteğiyle takımla son maçına çıktı.
Son olarak Denizlispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 23:03
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de kabus sürüyor! Hasret 6 maça çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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