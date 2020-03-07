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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye büyük şok! 4 isim Konya maçında yok

Tolgay, Ozan, Serdar ve Altay cezalı!

Tolgay, Ozan, Serdar ve Altay cezalı!

'in 25. haftasında Denizlispor'u konuk eden 'de 4 futbolcu bu maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde çift sarıdan kızaran 'ın yanı sıra bu sezon ligde 4. sarı kartlarını gören , ve Altay Bayındır gelecek haftaki maçında forma giyemeyecek.

'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında gerilere düşen 'de kabus bitmiyor...

Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Denizlispor karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.
43. dakikada penaltıya sebep olan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılırken, sınırdaki isimlerden 76'da, 77'de, kaleci Altay da 90'da gördüler.

Cezalı duruma düşen dört futbolcu da Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçında forma giyemeyecek..

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 22:03
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