Tolgay, Ozan, Serdar ve Altay cezalı!
Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde çift sarıdan kızaran Tolgay Arslan'ın yanı sıra bu sezon ligde 4. sarı kartlarını gören Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır gelecek haftaki Konya maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında gerilere düşen Fenerbahçe'de kabus bitmiyor...
Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Denizlispor karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.
43. dakikada penaltıya sebep olan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılırken, sınırdaki isimlerden Ozan Tufan 76'da, Serdar Aziz 77'de, kaleci Altay da 90'da sarı kart gördüler.
Cezalı duruma düşen dört futbolcu da Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek..
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 22:03
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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