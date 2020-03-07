"Fenerbahçe seyircisi Ali Koç'a mesajı verdi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Denizlispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe seyircisi Ali Koç'a "senin yaptığın iş iyi değil" mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.
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