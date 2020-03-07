Lider koltuğunu sevdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ile Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig'de zirve yarışı yine kıyasıya devam etti. 25. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yarışa tekrardan ortak olmuştu.
Heyecan bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede Malatyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Trabzonspor ise konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 19:55
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Lider koltuğunu sevdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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