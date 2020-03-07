Lider koltuğunu sevdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'de zirve yarışı yine kıyasıya devam etti. 25. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yarışa tekrardan ortak olmuştu.

Heyecan bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede Malatyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ise konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU