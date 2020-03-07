Lider koltuğunu sevdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (25. hafta) - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Lider koltuğunu sevdi! İşte güncel puan durumu

Lider koltuğunu sevdi! İşte 'de güncel

Lider koltuğunu sevdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

'de 25. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. BtcTurk , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. , deplasmanda 'yi 3-0 mağlup etti. ile FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İşte Süper Lig'de güncel ...

'de zirve yarışı yine kıyasıya devam etti. 25. haftanın açılış karşılaşmasında , Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yarışa tekrardan ortak olmuştu.

Heyecan bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

, 'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

ise konuk olduğu FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 19:55
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