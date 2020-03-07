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Yedek kulübesinde dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o kareler...

7 Mart 2020 Cumartesi 20:50 Güncelleme: 07.03.2020 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





