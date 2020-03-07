Yedek kulübesinde dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o kareler...
7 Mart 2020 Cumartesi 20:50
Güncelleme: 07.03.2020 20:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EMRE BELÖZOĞLU KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, YukatelDenizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.
KULÜBEDE EMRE DETAYI
Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti. Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.