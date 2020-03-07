Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 25. haftasında 2-2 berabere sonuçlanan Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı" diye konuştu.

7 Mart 2020 Cumartesi 23:19 Güncelleme: 07.03.2020 23:48
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan ve Serdar Aziz'den gelirken, yeşil-siyahlı takımın gollerini Murawski (P) ve Mustafa Yumlu kaydetti.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken flaş yorumlara imza attı.

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Çok kısa süre önce Başakşehir maçında süper bir takım vardı. Gaziantep'i Gaziantep'te yenmişti. 'Ooo Fenerbahçe' derken, ne oldu da gitti?"

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'

"Fenerbahçe, kazansaydı belki toparlama şansı vardı. Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı."

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