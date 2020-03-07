Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 25. haftasında 2-2 berabere sonuçlanan Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı" diye konuştu.
7 Mart 2020 Cumartesi 23:19
Güncelleme: 07.03.2020 23:48
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan ve Serdar Aziz'den gelirken, yeşil-siyahlı takımın gollerini Murawski (P) ve Mustafa Yumlu kaydetti.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken flaş yorumlara imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Çok kısa süre önce Başakşehir maçında süper bir takım vardı. Gaziantep'i Gaziantep'te yenmişti. 'OooFenerbahçe' derken, ne oldu da gitti?"
"Fenerbahçe, kazansaydı belki toparlama şansı vardı. Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı."