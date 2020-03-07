Galatasaray kafilesi Sivas'a ulaştı
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maç için Galatasaray kafilesi Sivas'a geldi. İşte o görüntüler...
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