Ömer’den siftah
Kanarya'da 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan genç yıldız, teknik heyet tarafından kadroya dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer aldı. Taraftarlar maçtan önce Ömer Faruk'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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