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08 Mart 2020, Pazar
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Ömer’den siftah

Ömer’den siftah

Kanarya'da 16 yaşındaki Beyaz ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan genç yıldız, teknik heyet tarafından kadroya dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer aldı. Taraftarlar maçtan önce Ömer Faruk'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Kanarya'da 16 yaşındaki Beyaz ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan genç yıldız, teknik heyet tarafından kadroya dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer aldı. Taraftarlar maçtan önce Ömer Faruk'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.
  1. 8.3.2020
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