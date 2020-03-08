Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda aldığı başarısız sonuçlarla zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de dev kabus... Denizlispor'la 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetimin teknik direktör tercihleri çare olmadı.
8 Mart 2020 Pazar 14:10
Güncelleme: 08.03.2020 14:10
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Yukatel Denizlispor beraberliğiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kabus sürüyor.
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Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan sarı-lacivertliler, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-2020'de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü.
Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı. Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren sarı-lacivertliler, 40 puanda kaldı.
LİG TARİHİNDEKİ KÖTÜ REKORUNU EGALE EDECEK Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamaması durumunda şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek.
Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu kötü rekorunu tekrarlayacak.