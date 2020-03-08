Tarih verdiler! Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile masaya oturuyor | Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? Onyekuru kimdir? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Tarih verdiler! Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile masaya oturuyor

vitesini 5'e taktı... Ocak ayında 'dan Galatasaray'a kiralık transfer olan için sarı kırmızılı kulüp erken davranıyor... Geçtiğimiz günlerde Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve 13,5 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtilirken, Galatasaray, B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Punchng.com'un 8 Mart Pazar günü okuyucularına aktardığı habere göre Galatasaraylı yöneticiler, bu hafta Monaco ile masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak! İşte operasyonun detayları ve yaşananlar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da son dakika gelişmesi... Ocak ayında yeniden sarı kırmızılı kulübe dönen ve gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Onyekuru için Galatasaraylı yöneticiler B planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Nijerya basınında yer alan habere göre (punchng.com) sarı kırmızılılar, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Onyekuru için resmi transfer görüşmesine başlıyor. Buna göre Galatasaray, Onyekuru için yeni teklifini Fransız kulübüne sunacak.

2 YIL KİRALIK VE BONSERVİS

Geçtiğimiz günlerde 'nun, Galatasaray'a ilettiği "Onyekuru'da zarar etmek istemiyoruz, fiyatı 13,5 milyon euro" mesajının ardından sarı kırmızılı yetkililer durum değerlendirmesi yaptı.

Buna göre Galatasaray cephesi, önümüzdeki hafta içerisinde Monaco'lu yetkililerle masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak.

Galatasaray, Onyekuru için yapacağı teklifte 2 yıllık kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu önerisini sunacak.

ONYEKURU GALATASARAY'I İSTİYOR!

Öte yandan , Şubat ayında yaptığı konuşmada Galatasaray'da kalmak istediğini ifade ederken, "Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray'a gelmek oldu. Yine Galatasaray'a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok" demişti.

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'nın Onitsha şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanırken, sprinter özelliği ile dikkat çekiyor.

Forvet ve sol kanatta göre alabilen Onyekuru, şimdiye kadar ASPIRE Senegal, KAS Eupen, Everton, RSC Anderlecht, Monaco ve Galatasaray formalarını terletti.

Öte yandan Onyekuru, ara transfer döneminde geldiği Galatasaray ile çıktığı 5 Süper Lig karşılaşmasında 1 gol 2 asistle oynadı ve 303 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 11:16
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