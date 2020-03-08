Tarih verdiler! Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile masaya oturuyor
Galatasaray transfer vitesini 5'e taktı... Ocak ayında Monaco'dan Galatasaray'a kiralık transfer olan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulüp erken davranıyor... Geçtiğimiz günlerde Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve 13,5 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtilirken, Galatasaray, B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Punchng.com'un 8 Mart Pazar günü okuyucularına aktardığı habere göre Galatasaraylı yöneticiler, bu hafta Monaco ile masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak! İşte operasyonun detayları ve yaşananlar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Ocak ayında yeniden sarı kırmızılı kulübe dönen ve gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Onyekuru için Galatasaraylı yöneticiler B planını devreye sokmaya hazırlanıyor.
Nijerya basınında yer alan habere göre (punchng.com) sarı kırmızılılar, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Onyekuru için resmi transfer görüşmesine başlıyor. Buna göre Galatasaray, Onyekuru için yeni teklifini Fransız kulübüne sunacak.
2 YIL KİRALIK VE BONSERVİS
Geçtiğimiz günlerde Monaco'nun, Galatasaray'a ilettiği "Onyekuru'da zarar etmek istemiyoruz, fiyatı 13,5 milyon euro" mesajının ardından sarı kırmızılı yetkililer durum değerlendirmesi yaptı.
Buna göre Galatasaray cephesi, önümüzdeki hafta içerisinde Monaco'lu yetkililerle masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak.
Galatasaray, Onyekuru için yapacağı teklifte 2 yıllık kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu önerisini sunacak.
ONYEKURU GALATASARAY'I İSTİYOR!
Öte yandan Henry Onyekuru, Şubat ayında yaptığı konuşmada Galatasaray'da kalmak istediğini ifade ederken, "Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray'a gelmek oldu. Yine Galatasaray'a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok" demişti.
HENRY ONYEKURU KİMDİR?
5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'nın Onitsha şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanırken, sprinter özelliği ile dikkat çekiyor.
Forvet ve sol kanatta göre alabilen Onyekuru, şimdiye kadar ASPIRE Senegal, KAS Eupen, Everton, RSC Anderlecht, Monaco ve Galatasaray formalarını terletti.
Öte yandan Onyekuru, ara transfer döneminde geldiği Galatasaray ile çıktığı 5 Süper Lig karşılaşmasında 1 gol 2 asistle oynadı ve 303 dakika sahada kalmayı başardı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 11:16
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Tarih verdiler! Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile masaya oturuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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