Beşiktaş Sompo Sigorta 73 - 74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - Son dakika Türkiye Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Türkiye Basketbol Ligi F.Bahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı

73 - 74 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş Sompo Sigorta 73 - 74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

, ING 'nin 22. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi 'yı 'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 74-73 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

ING 'nin 22. haftasında , deplasmanda 'yı 74-73 mağlup etti.

İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte 'un üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, 36. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) düşürdü. Tempoyu yükselten ve 'ın pota altından basketiyle 39. dakikada farkı 2 sayıya (70-72) indiren siyah-beyazlı ekip, bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Fenerbahçe Beko, son saniyelerde 'in pota altından kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 73-74. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda skor üretemezken, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 74-73 kazandı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Durisic 16, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 10, Westermann 5, Kalinic 5, De Colo 20, Vesely 3, Lauvergne 8

1. PERİYOT: 10-25

DEVRE: 29-46

3. PERİYOT: 47-61

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.58 Vesely (Fenerbahçe Beko)

  1. 08.03.2020
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