Ronaldinho'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı

Geçtiğimiz günlerde Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle önce gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Brezilyalı eski dünya yıldızı Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, efsane ismin hapishaneye girdikten 48 saat sonra ilk fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan karede eski süperstarın gülümsediği görülüyor.

İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf!



