Ronaldinho'nun Paraguay'da kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol İşte Ronaldinho'nun hapishaneden paylaşılan o fotoğrafı!

'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı

Ronaldinho'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı

'da sahne pasaport taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski yıldız 'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz günlerde 'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle önce gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Brezilyalı eski dünya yıldızı , 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, efsane ismin hapishaneye girdikten 48 saat sonra ilk fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan karede eski süperstarın gülümsediği görülüyor.

İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf!


  1. 09.03.2020
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