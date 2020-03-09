Ronaldinho'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı
Paraguay'da sahne pasaport taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho'nun kaldığı hapishaneden ilk görüntüsü basına sızdı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz günlerde Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle önce gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Brezilyalı eski dünya yıldızı Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, efsane ismin hapishaneye girdikten 48 saat sonra ilk fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan karede eski süperstarın gülümsediği görülüyor.
İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf!
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