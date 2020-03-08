Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı!
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho", 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski yıldız Ronaldinho'nun cezası belli oldu. Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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