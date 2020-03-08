Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı!

6 ay hapis cezası aldı!

Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı!

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla 'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Moreira, bilinen adıyla "", 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski yıldız 'nun cezası belli oldu. 'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi , kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  1. 08.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN