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Anasayfa Basketbol Çayırova'da kazanan Fenerbahçe Tarfin

Çayırova'da kazanan Fenerbahçe Tarfin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 23:06
Çayırova'da kazanan Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti. Mücadelede ilk periyodu 23-16 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına da 55-39 üstün girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Tarfin, son çeyreğe 77-66 önde girdi ve karşılaşmadan 15 sayılık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Will Clyburn 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Wade Baldwin IV 15, Sertaç Şanlı ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Glint Çayırova Belediyesi'nde Roberto Gallinat 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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