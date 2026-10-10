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Fenerbahçe'de Nathan Ake Çaykur Rizespor maçını yorumladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Kanarya bu maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılırken mücadele hakkında Nathan Ake açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 21:21
Fenerbahçe'de Nathan Ake Çaykur Rizespor maçını yorumladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele hakkında maç sonu Nathan Ake değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AKE'NİN O SÖZLERİ:

"Gol yemeden maç kazanmak oldukça önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Bugün sadece defans oyuncularımızla değil, hücumdaki oyuncularımızla da gol yemeden maçı tamamladığımızı düşünüyorum. Ayrıca Ederson da gayet iyi bir maç çıkardı. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da, aldığımız neticeden mutluyuz. Maçı gol yemeden tamamlamış olmaktan mutluyuz.

Defans oyuncularıyla sürekli iletişim halindeyiz. Çok konuşuyoruz. Sadece maç içerisinde değil, maç dışında da çok konuşuyoruz. Özellikle maçın zor anlarında ve baskı altındayken beraber acı çekiyoruz ve beraber mücadele ediyoruz. Hala birçok şeyi daha iyi yapabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda çok daha iyi olabiliriz. Çok fazla geriye çekilmemeliyiz. Zamanla bunları düzeltebileceğimizi düşünüyorum."

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