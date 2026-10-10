Arda Güler'li Real Madrid 1 attı! 3 puan aldı

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Arda Güler karşılaşmada 77. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.

Mücadeleden başkent ekibi 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Real Madrid'in ve maçın tek golünü 63. dakikada Diomande kaydetti.

Karşılaşmadaki o pozisyon ise futbol dünyasında gündem oldu. İşte haberin tüm detayları...

Maçın ardından ise Real Madrid ligde 18 puanla 3. sırada bulunuyor. Konuk ekip Villarreal ise 8 puanla 10. sırada yer alıyor.