Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi.

İŞTE MERT HAKAN'IN O SÖZLERİ:

1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim.

Sizleri çok özledim, çok seviyorum.

Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!